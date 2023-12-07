Восьмиклассница из Брянска перед расстрелом одноклассников попрощалась с мамой двумя жуткими словами

В Брянске продолжают выяснять все обстоятельства стрельбы в местной школе. Напомним, что восьмиклассница пришла ко второму уроку с отцовским дробовиком и убила одноклассницу. Оказалось, что в этот день, уходя из дома, она попрощалась с мамой жуткими словами «не вой». По всей видимости, девочка имела в виду, чтобы женщина не плакала. Об этом сообщает mk.ru.

По словам мамы школьницы, утром в роковой день дочь не села завтракать, что сильно ее удивило. Более того, в последнее время она ходила замкнутая и не отвечала на вопросы. Впрочем, все знавшие подростка, отмечали, что она была даже слишком молчаливая. Уже собравшись уходить на занятия с дробовиком в пакете она сказала матери лишь два слова: «Не вой».

К слову, одна из версий, что восьмиклассница шла целенаправленно убивать только одну одноклассницу. Якобы с ней у них был конфликт из-за мальчика. Самого парня тоже серьезно ранили, но он смог выжить. Остальные ученики пострадали от дроби, в них девочка не целилась. После случившегося она покончила с собой.

Отметим также, что семья подростка не считалась неблагополучной. Родители воспитывали девочек-близнецов. Отец работает в службе безопасности брянского пивного завода.

Ранее стало известно, что сестра открывшей стрельбу ученицы находилась в тот момент в классе.