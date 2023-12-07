У открывшей стрельбу в брянской школе ученицы есть сестра-близнец, она была в классе

У школьницы, открывшей стрельбу в одной из школ в Брянске, оказалась сестра-близнец, которая в момент нападения находилась в классе. Девочка не пострадала и покинула школу после произошедшего вместе с другими учениками.

По данным источника ИА Регнум, 14-летняя школьница ворвалась на урок и сначала выстрелила в воздух.

«Она специально опоздала на второй урок. Она вошла в класс уже с дробовиком в руках», — рассказал собеседник издания.

Источник также отметил, что девочка, погибшая в результате стрельбы, скончалась не сразу. Она могла умереть от потери крови.

По предварительным данным, восьмиклассница украла у отца хранившееся дома ружье и принесла его в школу. В результате атаки пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла на месте. Нападавшая совершила суицид.

После трагедии родителей девочки доставили на допрос в Следственный комитет. Отец раньше работал в ЧОП, а после увольнения пытался продать ружьё на сайте объявлений.

Ранее мы писали, что жертву девочка выбрала неслучайно. Она целенаправленно шла расправиться именно с ней. Предварительно, у подростков был конфликт из-за влюбленности в одного и того же парня. Сам виновник ссоры девочек в момент стрельбы тоже находился в кабинете и был ранен.