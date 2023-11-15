Восьмерых детей оставили одних без еды и тепла с пьяными людьми в Красноярском крае
В Красноярском крае эвакуировали восьмерых детей, оставшихся без тепла и еды.
© МВД по Красноярскому краю
Спасатели обнаружили восьмерых детей, оставшихся без еды и тепла с посторонними людьми в поселке Усть-Пит Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Восемь детей в возрасте от одного года до 15 лет находились более суток в холодном доме без еды и воды. Внутри также находились посторонние люди, которые выпивали. После сообщения соседей на место приехали сотрудники правоохранительных органов. 32-летней матери несовершеннолетних в квартире не было.
«По месту проживания детей отсутствовала приготовленная пища и продукты питания. В доме было холодно, он был захламлён и находился в антисанитарном состоянии», — пояснили в ведомстве.
Полицейские поместили детей в специализированные учреждения. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Инспекторы по делам несовершеннолетних решают вопрос о привлечении их матери к административной ответственности.
Ранее женщина привлекалась к административной ответственности и состояла на учете в ПДН. Однако она предпринимала меры к исправлению ситуации в семье.
На опубликованных ведомством кадрах видно, что квартира, в которой находились дети, сильно захламлена. В ней валяются грязные памперсы, вещи и даже отрезанная голова коровы.
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