Воры оставили записку хозяину квартиры в Италии, у которого нечем было поживиться

Житель Италии столкнулся с весьма необычными ворами — злоумышленники проникли в квартиру не самого зажиточного горожанина, но не нашли ничего ценного и оставили записку, а в ней извинения, передает Газета.Ru.

Необычный случай приключился в провинции Порденоне. Воры выбрали для своего темного дела квартиру одного из местных жителей, однако, как выяснилось в процессе, прогадали. Оказавшись в жилище, они исследовали все, но не нашли ничего ценного.

То ли от злобы, то ли от безысходности злоумышленники забрали с собой кофе-машинку и аэрогриль. Также они решили обратиться к хозяину квартиру, чтобы в первую очередь извиниться перед ним за содеянное, а потом попытаться оправдаться. Мужчина, в чьем жилище побывали воры, не стал их прощать и обратился в полицию.

«Извини, но мы без денег и должны есть. Но я вижу, что у тебя ничего нет», — гласит послание.

Примечательно, что письмо было написано с ошибками и печатными буквами. Правоохранители считают, что злоумышленники сделали это намеренно — таким образом они хотят указать на мигрантов.

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