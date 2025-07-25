«Вор в законе» Игорь Кокунов попал в больницу с инсультом из СИЗО
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
«Вор в законе» Игорь Кокунов, известный как Вася Бандит, попал в больницу. У криминального авторитета случился инсульт.
Об этом сообщил Telegram-канал 112.
24 июля Кокунову резко стало плохо, его госпитализировали из СИЗО-1. Мужчину положили в реанимацию, однако как только состояние стабилизировали, отправили обратно в изолятор.
Источник пишет, что у Кокунова есть проблемы с сосудами нижних конечностей и почками. Он также страдает хронической ишемией мозга.
Напомним, в 2020 году в отношении Кокунова возбудили уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Он сбежал от правосудия в Черногорию и недавно был возвращен в Россию.
Ранее сообщалось, что у молодой мамы в Подмосковье случился инсульт, когда она находилась дома с годовалым сыном.