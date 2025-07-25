«Вор в законе» Игорь Кокунов попал в больницу с инсультом из СИЗО

«Вор в законе» Игорь Кокунов, известный как Вася Бандит, попал в больницу. У криминального авторитета случился инсульт.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

24 июля Кокунову резко стало плохо, его госпитализировали из СИЗО-1. Мужчину положили в реанимацию, однако как только состояние стабилизировали, отправили обратно в изолятор.

Источник пишет, что у Кокунова есть проблемы с сосудами нижних конечностей и почками. Он также страдает хронической ишемией мозга.

Напомним, в 2020 году в отношении Кокунова возбудили уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Он сбежал от правосудия в Черногорию и недавно был возвращен в Россию.

Ранее сообщалось, что у молодой мамы в Подмосковье случился инсульт, когда она находилась дома с годовалым сыном.