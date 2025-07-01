Была с годовалым сыном: в Подмосковье у молодой мамы дома случился инсульт

В Подмосковье у молодой мамы случился инсульт, когда она была с годовалым сыном. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии и провели операцию по удалению тромба.

Подробности сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Девушку привезли в больницу с асимметрией лица, нарушением глотания, болью в шее, раздвоением в глазах. Врачи обнаружили закупорку правой позвоночной артерии. Ее срочно доставили в операционную.

Операция длилась почти 40 минут. От инвалидации пациентку спасло своевременное обращение к медикам.

Девушка уверяет, что всегда вела здоровый образ жизни, причин для инсульта не было. Специалисты направили ее к гематологу – врач должен выяснить, что привело к такому состоянию.

Сейчас самочувствие россиянки хорошее, она выписана домой и вскоре сможет вернуться к привычной жизни.

Ранее сообщалось, что у 10-летней девочки случился обширный инсульт во время приема ванны.