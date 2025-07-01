Была с годовалым сыном: в Подмосковье у молодой мамы дома случился инсульт
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В Подмосковье у молодой мамы случился инсульт, когда она была с годовалым сыном. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии и провели операцию по удалению тромба.
Подробности сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Девушку привезли в больницу с асимметрией лица, нарушением глотания, болью в шее, раздвоением в глазах. Врачи обнаружили закупорку правой позвоночной артерии. Ее срочно доставили в операционную.
Операция длилась почти 40 минут. От инвалидации пациентку спасло своевременное обращение к медикам.
Девушка уверяет, что всегда вела здоровый образ жизни, причин для инсульта не было. Специалисты направили ее к гематологу – врач должен выяснить, что привело к такому состоянию.
Сейчас самочувствие россиянки хорошее, она выписана домой и вскоре сможет вернуться к привычной жизни.
Ранее сообщалось, что у 10-летней девочки случился обширный инсульт во время приема ванны.