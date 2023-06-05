Вор украл у актера Геннадия Фокина телефон в рюмочной в Москве

В рюмочной в центре Москвы у 24-летнего актера драматического театра и кино Геннадия Фокина украли телефон. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Источник утверждает, что Фокин отдыхал с друзьями в одной из рюмочных на Никитском бульваре. Компания сидела на летней веранде. В один момент к ним подошел незнакомый мужчина славянской внешности спортивного телосложения. На вид ему было примерно 35 лет. Незнакомец попросил посидеть с ними.

«Когда разговор зашел о спорте, он попросил Фокина «показать удар». Ничего не подозревающий актер выполнил просьбу. Позже выяснилось, что незнакомец незаметно вытащил телефон из заднего кармана джинс», – говорится в сообщении.

Потом мужчина отлучился якобы в туалет, а Фокин обнаружил пропажу телефона. Актер оценил ущерб в 40 тысяч рублей.

Подчеркивается, что задержать вора будет непросто, так как летняя веранда не попадает под обзор камер видеонаблюдения. По словам полицейских, работал профессиональный вор.

Ранее мы писали о том, как полицейские поймали вора при курьезных обстоятельствах в Москве. 26-летний ранее уже судимый житель полгода успешно скрывался от следствия. Но в один день, он решил поесть воблу у метро «Новокузнецкая». В результате мужчина подавился рыбной костью и не мог самостоятельно дышать.