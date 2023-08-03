Вор-форточник связал пенсионерку скотчем и пытал с целью похитить миллион рублей

Налетчик ограбил 83-летнюю жительницу города Касимов в Рязанской области. Преступник пытал жертву с целью узнать, где спрятаны деньги. В итоге он похитил у пенсионерки миллион рублей и скрылся, передает РЕН ТВ со ссылкой на МВД Медиа.

Вор-форточник проник в дом пожилой россиянки поздно ночью. Он связал беспомощную женщину по рукам и ногам скотчем, а после стать избивать ее. Мужчина хотел узнать, где пенсионерка прячет деньги, но та не смогла ответить на вопрос. Тогда преступник принялся искать сбережения самостоятельно. Осмотрев все помещения, он нашел миллион рублей, а после скрылся в неизвестном направлении.

Утром связанную женщину обнаружил ее сын, вернувшийся с работы. Он помог матери освободиться и сообщил о краже сотрудникам правоохранительных органов. Через некоторое время стражи порядка задержали по подозрению в совершении преступления 44-летнего местного жителя.

У предполагаемого вора изъяли часть денег. Сейчас он находится под стражей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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