Подросток из Перми обезвредил грабителя с ножом

17-летний подросток из Перми обезвредил мужчину, который ограбил магазин с ножом и хотел сбежать с места преступления. Начальник УВД Перми полковник полиции Станислав Кравченко наградил школьника благодарственным письмом. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на сайт ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел 10 июля. Взрослый мужчина зашел в магазин, стал угрожать продавщице ножом и вынес из кассы семь тысяч рублей. Женщина сразу вызвала полицию и выбежала на улицу кричать о помощи.

Как раз в это время неподалеку с друзьями гулял десятиклассник Захар. Он услышал крики и побежал за вором.

«Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Захар поставил подсечку налетчику, повалил его на землю, а затем, применив боевой прием, обезвредил вооруженного ножом преступника и передал его прибывшим на место преступления полицейским», – говорится на сайте ГУ МВД.

При этом сам школьник отметил, что в тот момент он ничуть не испугался.

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