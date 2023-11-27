Вопрос о наследстве стал причиной нападения мужчины на свою племянницу

В Челябинской области мужчина напал с ножом на племянницу из-за неразделенного наследства. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что все произошло в деревне Голубинка. Житель напал на студенток, одна из которых была его родственницей. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и решил «вспомнить все обиды».

По данным источника, мужчина выпивал со своей матерью, а племянница и ее подруга были в соседней комнате. В какой-то момент разговор завязался вокруг наследства. Дядя вспомнил решение, принятое в пользу сестры – матери племянницы. Он разозлился и направился к девушке.

«Ворвался в их комнату и начал тыкать в них ножом», — говорится в сообщении.

Правоохранители приехали и задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Вскоре ему изберут меру пресечения. Пострадавшие попали в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Журналисты также связались с пресс-службой СКР по региону, чтобы узнать дополнительную информацию.

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