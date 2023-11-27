В Подмосковье мужчина откусил другу ухо после словесной перепалки

В Талдомском городском округе Московской области мужчина откусил ухо товарищу в результате конфликта. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло в поселке Запрудня. Трое друзей отдыхали в бане, однако в какой-то момент мужчины стали обсуждать коллег-женщин по работе. Один из отдыхавших решил, что его приятель некорректно высказался в сторону представительниц женского пола, вследствие чего накинулся на него с кулаками. В ходе разборок нападавший откусил оппоненту верхнюю часть ушной раковины.

Скорую пострадавшему вызвал другой товарищ. От госпитализации, как и от написания заявления в полицию, россиянин отказался, однако потребовал от буйного друга материальную компенсацию в размере 350 тысяч рублей.

Уточняется, что в момент конфликта все трое мужчин находились в нетрезвом состоянии.

Ранее в Новороссийске мужчина откусил ухо незнакомцу за отказ приобрести ему пакет.