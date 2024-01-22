Вопиющий случай: учительница пригрозила задушить школьника во время урока

Конфликт между учительницей и школьником в одном из образовательных учреждений Братска закончился оскорблениями и угрозой убийством. Женщина обозвала несовершеннолетнего, а после пообещала его задушить, передает телеканал «360».

Другие ученики сняли словесную перепалку на камеру смартфона. На записи слышно, как педагог довольно грубо общается со школьником, а после угрожает ему убийством.

Что стало причиной конфликтной ситуации, пока неизвестно. Председатель комитета по образованию администрации города Оксана Ефимова рассказала журналистам, какие меры будут приняты по факту случившегося.

По ее словам, орган уже взял данный случай под свой контроль. В настоящий момент ведется служебная проверка. Подобные высказывания недопустимы в стенах образовательных учреждений, поэтому Ефимова от лица комитета принесла извинения родителям учащегося. Также она выразила беспокойство в связи со здоровьем учителя.

Ранее в одной из школ Нижнего Тагила учеников накормили хлебом с осколками стекла. В результате случившегося пострадали несколько детей.