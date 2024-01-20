В школе Нижнего Тагила учеников накормили хлебом с осколками стекла, об этом сообщает 66.ru.

Об инциденте журналистам рассказали обеспокоенные родители пострадавших детей. Они пожаловались, что во время обеда пяти ученикам первого класса попался хлеб с осколками стекла.

Один ребенок порезал осколком язык, второй девочке, которая жаловалась на боли в желудке и горле, вызвали скорую помощь. По словам матери девочки, никто из учителей или поваров не отнесся серьезно к обнаруженному в хлебе стеклу.

«Только утром на следующий день позвонила классная руководительница и спросила, как себя чувствует Вика. Она сказала, что врача не было в школе, поэтому Вику к нему и не отвели. А директор заявляет, что врач был в школе, но к нему никто не обращался», — рассказала она.

Сейчас все дети чувствуют себя хорошо. Некоторые родители написали жалобу на производителя хлеба в Роспотребнадзор. Кроме этого, за ходом проверок следит мэрия Нижнего Тагила.

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