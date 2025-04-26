Вооружился топором, пилой и лопатой: ветеран Афганистана напал на полицейских

Сотрудникам правоохранительных органов в Кировской области пришлось применить оружие, чтобы остановить ветерана Афганистана. Мужчина с опасными предметами направлялся в сторону стражей порядка и сыпал оскорблениями, передает Telegram-канал Baza.

Полицейские прибыли в поселок Вахруши к 59-летнему местному жителю. Диалог между сторонами не заладился, тогда мужчина вооружился топором, пилой и лопатой, а затем двинулся в сторону блюстителей порядка. При этом он оскорблял сотрудников.

Чтобы обозначить серьезность своих намерений и заставить ветерана Афганистана убрать опасные предметы, полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Однако данная мера воздействия не оказала нужного эффекта. В итоге стражам порядка пришлось открыть огонь по дебоширу; пуля попала в ногу. Мужчину доставили в участок, где в отношении его возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета устроил дебош во время полета в Таиланд. Он выпил бутылку виски и покусал бортпроводников.