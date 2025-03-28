Россиянин напился и покусал бортпроводников во время полета в Таиланд

Россиянин выпил бутылку виски и покусал бортпроводников во время полета в Таиланд. После возвращения обратно в страну его задержали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, мужчина вылетал в отпуск из Казани. Перед посадкой он купил алкоголь, и уже на борту выпил все, что у него было. Захотев добавки, он обратился к стюардам, но те ему отказали. Тогда пассажир вышел из себя, начал кусаться и плеваться.

Отмечается, что в Таиланде мужчина провел 10 дней, а затем полетел обратно. Сотрудники авиакомпании узнали дебошира и перед посадкой в Казани сообщили о нем сотрудникам правоохранительных органов. Россиянина задержали.

Напомним, что в феврале этого года дебош на борту самолета Хабаровск – Пхукет устроила женщина. Россиянка сильно напилась, сняла с себя одежду, после чего уснула.

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