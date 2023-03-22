Вооружилась поленом: женщина убила мужа за просьбу принести алкоголь в Пензенской области

Муж потребовал у своей жены принести ему спиртное, супруга разозлилась и совершила убийство. Инцидент произошел в Пензенской области. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Областной суд уже взял под стражу 54-летнюю местную жительницу.

Следствие отмечает, что после застолья супруг разбудил свою жену и попросил принести ему еще алкоголя. В результате произошла ссора, женщина взяла полено и несколько раз ударила мужа по голове, после чего легла спать дальше. На утро россиянка увидела своего мужа мертвым и обратилась к соседям, которые вызвали медиков.

Ранее мы писали о том, как пенсионерка не стала впускать мужчину в подъезд и оказалась в больнице.

Источник утверждает, что мужчина в нетрезвом виде хотел зайти в дом, но пожилая жительница не впустила его. После чего нападавший ударил ее несколько раз и убежал.

Причиненный вред оказался серьезным, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за ее жизнь, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.