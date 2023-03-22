Пенсионерка не стала впускать мужчину в подъезд и оказалась в больнице

84-летняя женщина не стала впускать в подъезд незнакомого мужчину, который за это избил ее. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

По данным источника, инцидент произошел в подъезде дома по улице Макаренко. Пьяный незнакомец хотел зайти, но пожилая жительница не позволила ему это сделать. Тогда он несколько раз ее ударил и убежал.

Травмы были настолько серьезными, что пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. Правоохранителям удалось задержать нападавшего мужчину. В его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее мы писали о том, как женщину избили до смерти после обращения в благотворительный фонд в Санкт-Петербурге. На теле убитой были множественные гематомы. СМИ пишут, что 19 марта около 23:00 женщина контактировала с представителем благотворительного фонда. В то время у нее уже были побои на теле. Потерпевшая говорила, что ее избил сожитель. Сейчас органы правопорядка проверяют данную информацию.

Точную причину смерти узнают только после вскрытия в морге. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.