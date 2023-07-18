Вооруженный восьмилетний школьник угнал автомобиль и устроил погоню с полицейскими

В американском штате Алабама восьмилетний мальчик угнал автомобиль, угрожая водителю пистолетом, а потом устроил погоню с полицейскими. Об этом сообщает издание Complex.

По словам майора Саба Коулман, который работает в полицейском управлении Монтгомери, дежурный принял звонок с сообщением об угоне транспортного средства. Злоумышленником оказался ребенок восьми лет. Он игнорировал требования стражей порядка, после чего началась погоня.

В какой-то момент школьник не справился с управлением и врезался в другую машину. Мальчик хотел покинуть место ДТП, но правоохранители сразу арестовали его и поместили в следственный изолятор для несовершеннолетних.

Ребенку предъявили обвинение в ограблении первой степени, попытке скрыться с места преступления, а также хранении огнестрельного оружия.

Ранее мы писали, что 12 июля в детском саду города Серова трехлетняя девочка выпила растворитель. Ребенка увезли в больницу с ожогом ротовой полости. При этом работники сада отказались давать какие-либо комментарии по поводу случившегося.