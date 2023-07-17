Ребенок выпил забытый воспитателем растворитель в детском саду

В детском саду города Серова трехлетняя девочка выпила растворитель. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел утром 12 июля. В раздевалке детского сада «Веснушки» девочка открыла шкафчик для одежды, в котором хранились утерянные вещи. Затем она взяла оттуда бутылку с растворителем и отпила из нее.

По данным прокуратуры, растворитель в шкафчике оставила воспитательница в мае 2023 года, когда красила игровое оборудование на участке детского сада.

Ребенка увезли в больницу с ожогом ротовой полости. Работники сада отказались давать какие-либо комментарии, ссылаясь на отсутствие руководителя.

Сейчас прокуратура проводит проверку, в ходе которой выяснит, насколько хорошо сотрудники учреждения соблюдали требования законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что в Китае казнили бывшую воспитательницу детского сада, которая подсыпала детям в кашу нитрит натрия.