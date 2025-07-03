«Приду и вас убью»: что известно о пациенте, ранившем ножом иркутских медиков

Пациент напал с газовым баллончиком и ножом на двух сотрудников поликлиники в Иркутске. Медработники находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

59-летний дебошир напал на замглавного врача и секретаря клиники утром 3 июля. Мужчина вошел в один из кабинетов с ножом и газовым баллончиком под предлогом забрать документы. После он брызнул медикам в глаза из баллончика и ударил ножом в лицо, шею и грудь, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

Пострадавшие женщины находятся в тяжелом состоянии в реанимации. На месте работают следователи-криминалисты. В отношении пациента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Главврач больницы Жанна Есеева, где произошло нападение, рассказала «ИрСити», что пациент состоит на учете в психдиспансере и не впервые угрожает медработникам. Только на этот раз все дошло до реальных действий.

«Его всё не устраивало, вот он и пришел, угрожал, — объяснила она. — Уже год назад он это всё говорил, что приду и вас убью. Я была вынуждена поставить всякие кнопки быстрого реагирования врачам».

Более года назад коллективу больницы пришлось вызывать из-за этого пациента группу захвата и помещать его насильно на четыре месяца в психдиспансер. Но мужчину выпустили из медучреждения, и он уже явился с ножом.

До этого мы писали, что мужчина, который напал на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево, ранее проходил лечение в психоневрологическом диспансере.