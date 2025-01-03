Вооруженный Дед Мороз застрелил россиянина после совместного селфи

В Чувашии вооруженный мужчина в костюме Деда Мороза пришел в магазин и застрелил 44-летнего владельца торговой точки. При этом перед убийством они успели сфотографироваться вместе.

Как пишет Telegram-канал Baza, преступление произошло в городе Канаше. Известно, что Дед Мороз выстрелил из двуствольного ружья, предприниматель скончался на месте.

Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии убийцы в магазине уже не было. Правоохранители установили, что подозреваемый ушел пешком в поле. Его следы прервались у частного дома. Вероятно, предполагаемый преступник скрылся с места преступления на автомобиле.

В настоящее время в городе выставлены посты ГИБДД. Личность преступника, а также его мотивы устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге ребенок спас мать, которую избивал муж. Несовершеннолетний обратился в полицию за час до Нового года и сообщил, что отец пытается ее убить.