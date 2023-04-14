17:07, 14 апреля 2023
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Вооруженные топорами мигранты напали на прохожих в Магнитогорске
Фото: Freepik
В Магнитогорске подростки-иностранцы, вооруженные топорами, палками и клюшками, напали на местных жителей. Они провоцировали прохожих на конфликт и ударили одного из них.
Инцидент произошел в городском парке в Правобережном районе города. Мигранты-подростки собрались толпой – всего два десятка человек.
Набрав топоров и палок, они стали оскорблять гуляющих россиян. Подростки провоцировали конфликт и предупреждали, что вызовут на помощь друзей. В результате их действий пострадал один человек.
Заявлений в полицию не поступало.
Ранее в Калининградской области прохожий отобрал у школьницы слуховой аппарат за миллион рублей.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канале Ural Mash
Автор:Лилия КараеваТеги: