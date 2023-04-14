Вооруженные топорами мигранты напали на прохожих в Магнитогорске

В Магнитогорске подростки-иностранцы, вооруженные топорами, палками и клюшками, напали на местных жителей. Они провоцировали прохожих на конфликт и ударили одного из них.

Инцидент произошел в городском парке в Правобережном районе города. Мигранты-подростки собрались толпой – всего два десятка человек.

Набрав топоров и палок, они стали оскорблять гуляющих россиян. Подростки провоцировали конфликт и предупреждали, что вызовут на помощь друзей. В результате их действий пострадал один человек.

Заявлений в полицию не поступало.

Ранее в Калининградской области прохожий отобрал у школьницы слуховой аппарат за миллион рублей.