Россиянин напал на детей во время прогулки и отобрал слуховой аппарат за миллион рублей

В Калининградской области мужчина отобрал у 15-летней школьницы слуховой аппарат за миллион рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

По данным источника, инцидент произошел в поселке Ласкино. Ученица седьмого класса гуляла вместе с 13-летним братом на улице Солнечной. В какой-то момент на них напал неизвестный, который украл наручные часы и слуховой аппарат. Отмечается, что девочка почти ничего не слышит без речевого процессора, который усиливает звуки вокруг.

Ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Мать пострадавших обратилась в полицию. Они изучают данные с камер видеонаблюдения.

Ранее мы писали о том, как в Москве инвалида-колясочника отказались посадить на самолет из-за электропривода. Отмечается, что при регистрации сотрудники аэропорта стали проверять коляску и выяснять параметры аккумуляторной батареи. Данный досмотр проводил технический специалист от этого перевозчика. Он заявил, что в коляске стоит аккумулятор с большой емкостью батареи.

Иван отметил, что он много раз летал уже с этой инвалидной коляской и ни разу не сталкивался с подобными ограничениями. Он также добавил, что в Москву прилетел этим же перевозчиком на этой же коляске и проблем тогда не возникло. Мужчина написал по итогам инцидента обращение в прокуратуру.