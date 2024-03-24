Вооруженные люди ворвались в здание отделения полиции в Ереване: есть пострадавшие

Вооруженные люди ворвались в здание отделения полиции в районе Нор-Норк в Ереване, после чего двух человек госпитализировали с осколочными ранениями. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на слова пресс-секретаря мэра Еревана.

По информации от местных СМИ, 24 марта в отдел полиции проникли члены организации «Боевое братство». Они угрожали взорвать гранату, если правоохранители не отпустят их соратников.

Пресс-секретарь мэра Еревана Айк Костанян заявил, что уже двое граждан были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Известно, что еще один человек, который требовал освободить представителей «Боевого братства», остается у здания полиции.

Ранее в аэропорту Шереметьево стражи правопорядка задержали женщину, которая сказала, что в ее рюкзаке лежит бомба. Пассажирка должна была лететь в Ереван.

Как оказалось, женщина намеренно сообщила о взрывчатом устройстве в ответ на поведение стюардессы.