Волонтеров больше привлекать не будут: пропавшую семью Усольцевых начнут искать альпинисты с оружием

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, которая пропала в конце сентября. С сегодняшнего дня в спасательной операции будут принимать участие только альпинисты со специальным оборудованием и оружием. Волонтеров больше задействовать не станут, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Организаторы поисков не хотят подвергать опасности добровольцев. Теперь спасением семьи займутся исключительно профессионалы, которые обладают необходимым снаряжением, навыками ночевки в горах, а также легальным оружием.

Соответствующее решение было принято из-за возрастающих рисков. В районе, где проходят поиски, возможно ухудшение погодных условий. Кроме того, там есть труднодоступные места, куда могут добраться только профессионалы.

Недавно участникам операции по спасению удалось поймать сигнал выключенного телефона главы семейства. Однако, по словам бывшего следователя Федора Глушкова, его нельзя считать достоверным доказательством нахождения людей в определенном месте.