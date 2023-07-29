На Урале молодая мать сняла 16 порновидео с младенцем

18-летняя мать снимала ролики порнографического характера со своим трехмесячным ребенком. Это произошло в Свердловской области в городе Новая Ляля.

Девушка сняла 16 видеороликов лесбийского порно вместе с маленькой дочерью и опубликовала их в интернет-пространстве. В отношении молодой матери возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет тюремного заключения.

Отмечается, что у девушки уже были проблемы с законом. Ей было выдвинуто обвинение за причинение легкого вреда здоровью в 15 лет, а в 16 лет она была осуждена за кражу.

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