Волокла за шиворот двух плачущих детей: следователи возбудили дело в отношении воспитателя

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении воспитателя детского сада в подмосковном Солнечногорске. Женщина протащила двух детей по асфальту, держа за шиворот.

Информация о начале уголовного производства появилась в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. Следователи, изучив доступные материалы, пришли к выводу, что воспитательница халатно относится к исполнению своих обязанностей.

«Воспитатель частного детского сада, расположенного в населенном пункте Голубое Московской области, грубо и халатно относится к своим воспитанникам, в том числе оставляет их без присмотра на улице», — написали в СК.

Действия женщины, в отношении которой ведется следствие, попали на видео. В Сети появился ролик, где воспитательница жестоким образом ведет себя с детьми. Она таскала плачущих малышей по земле.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина заподозрила, что ее трехлетнюю дочь могли изнасиловать в детском саду. Она заявила о случившемся в полицию.