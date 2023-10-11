Волгоградский школьник в балаклаве подарил учителю две гвоздики с черной лентой

Ученик одной из школ в Волгоградской области сделал странный подарок педагогу в День учителя. Подросток презентовал классному руководителю две гвоздики, перевязанные черной траурной лентой.

Странный перформанс школьника попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Остров свободы». На кадрах видно, что мальчик в балаклаве заходит в класс, подходит к учительнице и протягивает ей букет со словами: «С наилучшими пожеланиями!». После этого он молча разворачивается и пытается покинуть помещение.

При этом педагога не смутило, что перед ней стоит подросток в балаклаве. Сначала она с радостью приняла цветы и только потом увидела, что букет поминальный. После этого женщина попросила «дарителя» забрать гвоздики.

Как пишет издание V1.RU, в администрации школы, в которой произошел инцидент, отказались прокомментировать ситуацию. Директор учебного заведения бросил трубку, услышав вопрос.

В администрации Береславского сельского поселения пояснили, что ученик регулярно посещает занятия и на особом учете не состоит.

Ранее мы писали, что жители Смоленска, чьи дети ходят в одну из местных школ, пожаловались на странные предупреждения-угрозы в свой адрес. Так, руководство учебного заведения якобы обещало обратиться в полицию в случае невыполнения домашнего задания.