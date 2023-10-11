Родителям российских школьников пригрозили полицией за невыполнение домашнего задания

Жители Смоленска, чьи дети ходят в одну из местных школ, пожаловались на странные предупреждения-угрозы в свой адрес. Так, руководство учебного заведения якобы обещало обратиться в полицию в случае невыполнения домашнего задания, передает Telegram-канал Подъем.

Ситуация, которая повергла родителей в шок, произошла в чате с представителями школы. В один из дней некто от лица учебного заведения опубликовал сообщение о важности совместного образовательного процесса. Аноним заявил, что будет обращаться в полицию, если домашние задания не будут выполняться.

Директор школы, где произошел скандал, прокомментировал ситуацию. По его словам, до сих пор неизвестно, кто может быть причастен к отправке подобного рода сообщений. Руководитель учреждения подозревает, что запись и вовсе может являться фейковой.

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