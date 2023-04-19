Волгоградские врачи неделю скрывали странную смерть 66-летней старушки от ее дочери

В Волгоградской области врачи неделю скрывали смерть 66-летней пенсионерки, не сообщая печальных новостей ее родственникам. При этом, когда дочь скончавшейся начала разбираться в произошедшем, выяснилось, что в деле присутствует немало не состыковок. Подробности узнало издание V1.ru.

По информации портала, ушедшая из жизни пожилая женщина страдала от психического расстройства. В феврале у нее началось обострение, и она пропала. Обнаружили россиянку в Михайловской центральной районной больнице в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали обморожение, но при этом по какой-то причине положили не в травматологию, а в кардиологию.

Сотрудники медицинского учреждения связались с дочерью пациентки и рассказали ей о том, что ее мать находится у них. При этом впускать ее в палату они отказывались, объясняя это тем, что здоровье пенсионерки совсем плохо, и вскоре ее могут перевезти в филиал Волгоградской областной клинической психиатрической больницы №2. Это была последняя информация, полученная родственниками от врачей.

Затем 1 марта с дочерью старушки неожиданно связался судмедэксперт и заявил, что женщина умерла. Он сказал, что она скончалась еще неделю назад, и можно забирать тело.

«А ведь мы с братом приезжали и звонили, к тому же наши номера в истории болезни написаны жирным шрифтом. Более того, если верить указанной дате смерти, то за два дня до этого, 21 февраля, заведующая скандалила с моей снохой. Она требовала забрать маму. Говорила, что она «босая от вас пришла». Хотя мы вещи, напомню, все привезли», - рассказала дочь скончавшейся пациентки.

В больнице на женщину, решившую узнать побольше о смерти матери, накричали. И только через некоторое время она узнала, что на самом деле пенсионерка умерла не в кардиологии, как заявлялось, а все-таки в травматологии. При этом официальная причина смерти, указанная в документах - заболевание сердца, которое привело к отеку легкого. А судмедэксперт так и вовсе сказал, что она ушла из жизни от отека головного мозга.

Отметим, что ситуацию прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области. Представители заявили, что пожилая россиянка поступила в больницу с переохлаждением и была помещена в реанимацию. С ней работали кардиологи, неврологи, травматологи и хирург, однако ее состояние все-таки резко ухудшалось. В итоге заболевания привели к летальному исходу.

На данный момент все еще проверяются все обстоятельства смерти пенсионерки.

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