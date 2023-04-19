В Петербурге мужчина вызвал бригаду скорой помощи, чтобы подраться с медиками

В Санкт-Петербурге мужчина напал на фельдшеров скорой помощи, приехавших к нему на вызов. Отмечается, что при этом россиянин был изрядно пьян. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации источника, мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил, что плохо себя чувствует. К нему выехала бригада медиков, однако в итоге едва не пришлось лечить самих сотрудников больницы. Они даже не успели выйти из машины, когда «пациент» набросился на них с кулаками и криками.

Мужчину несколько раз пришлось оттаскивать от автомобиля, но он все не унимался, явно желая драки. В итоге медсестра решила вызвать полицию. Приехавшие правоохранители скрутили дебошира и попытались допросить. Но его нетрезвое состояние не позволило им выяснить причину поступка петербуржца. Он сам ничего не смог объяснить.

Ранее в Москве драка охранников закончилась для одного из участников травмой черепа. Мужчине проломил голову напарник, после чего оставил его истекать кровью на улице возле больницы. Пострадавшего без сознания обнаружил терапевт и оказал ему необходимую первую помощь, а затем его госпитализировали.