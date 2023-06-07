Волгоградские врачи две недели неправильно лечили 2-летнюю девочку, и она впала в кому

В Волгограде врачи неправильно поставили диагноз двухлетней пациентке, из-за чего она впала в кому. Отмечается, что на протяжении двух недель ее возили из больницы в больницу, а ей становилось только хуже. Об этом сообщает V1.ru.

О случившемся порталу рассказала мать больного ребенка. Она призналась, что у дочери изначально были симптомы обычной простуды: кашель, заложенность носа, немного повышенная температура. Женщина верила, что справится сама без помощи медиков, но ничего не помогало. Чтобы не сделать хуже, она все-таки поехала в клинику. На тот момент показатели на градуснике уже были 38,4 градуса.

Врачи взяли у девочки все необходимые анализы и назначили лечение в виде антибиотика один раз в день в сочетании с капельницей физраствором. Оно не приносило никакого результата. Тогда препараты поменяли на более сильные, а также установили в вену катетер. Улучшения после этого оказалось незначительное. Температура спадала лишь на время, после чего вновь возвращалась.

В итоге из отделения детского соматического маленькую пациентку с матерью перевели в детское хирургическое. Там ей сделали операцию и поставили другой диагноз – двусторонняя пневмония. Лечение было сразу же изменено, что, как и в прошлые разы, никак не поспособствовало выздоровлению ребенка.

Так, малышка оказалась в реанимации, и медики установили новую причину ее ухудшающегося состояния – менингит. На данный момент до сих пор нет никаких улучшений, и девочка находится в коме. Ее пытаются лечить теперь от нового выявленного заболевания, но пока нет никаких гарантий.

Отметим, что в волгоградском комитете здравоохранения не выявили ошибок в действиях врачей. В ведомстве подчеркнули, что лечение пациентки проходит в полном объеме.

Ранее в Санкт-Петербурге на операционном столе загорелся 17-летний парень. Он получил ожоги на лице, груди, плечах, ушах и подбородке. Однако хирурга, ответственного за это, оправдали.