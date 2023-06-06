Хирурга, на столе которого загорелся 17-летний пациент, оправдали в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге оправдал хирурга, у которого на операционном столе загорелся подросток. Об этом сообщается на сайте «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Порядка двух лет назад, хирург Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (ДГБ № 1 на Авангардной улице) проводил операцию, и у него на столе загорелся 17-летний подросток.

У пациента пострадали лицо, грудь, плечи, уши и подбородок. Отмечается, что операция была плановая, требовалось удалить пупочную грыжу и две родинки — на лбу и на затылке. Доктор обработал кожу в области хирургического вмешательства легко воспламеняющимся средством.

«Когда он поднес хирургическую ручку, подключенную к аппарату, к коже пациента и активировал ее, ручка загорелась, а от нее пламя перекинулось на подростка», – говорится в сообщении.

Следствие провело все необходимые проверки и установило, что источником зажигания послужил электрохирургический инструмент. Мальчика немедленно доставили в ожоговое отделение больницы, а хирургу предъявили обвинение об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Но суд установил, что врач выполнил все требования инструкции, как к энергетической установке, так и к антисептику.

«Нарушений порядка их применения не допустил — не мог и не должен был предвидеть возможное наступление негативных последствий для пациента», – отмечается в сообщении.

По результатам экспертизы, нарушения действительно были, они связаны с техническим состоянием здания больницы и конкретного оперблока. То есть обвинение следовало бы предъявлять другим должностным лицам, а не хирургу.

С учетом вышеизложенного было принято решение оправдать хирурга и признать за ним право на реабилитацию.

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