Волгоградцу с 10 детьми предложили уйти на СВО, чтобы восстановить сгоревший дом

В Волгоградской области многодетному отцу, который воспитывает 10 детей, предложили отправиться на СВО, чтобы восстановить сгоревший дом. Об этом он заявил изданию «Высота 102».

Многодетная семья лишилась жилища в результате пожара 27 сентября минувшего года. Сгорело все имущество, осталась лишь печка. Многодетный отец неоднократно обращался к властям за помощью, однако вместо поддержки получил неожиданный совет.

«Одна из чиновниц посоветовала мне подписать контракт и отправиться на СВО, чтобы на «подъёмные» купить новый дом», - поделился россиянин, уточнив, что сомневается в разумности подобного решения.

Уточняется, что семья уже получила некоторую помощь: районная администрация перечислила 61 тысячу рублей и помогла восстановить документы. Соседи также оказали поддержку Мартыновым, предоставив вещи первой необходимости и две комнаты для временного проживания.

Самому младшему ребенку в семье 8 месяцев, а старшие дочери учатся в колледже и им тоже нужна финансовая поддержка. Глава семейства жалуется на трудности с поиском работы в селе, что только усугубляет ситуацию.

При этом региональные власти заверили журналистов, что семья находится на контроле и ей оказываются многие виды помощи, в том числе и психологическая поддержка. Чиновники также заявили, что перечислили семье 61 тысячу рублей.

Ранее мы писали, что персонал больницы Томска отказался оперировать раненого участника СВО.