Волдыри и ожоги по всему телу: в Подмосковье обнаружили изуродованный труп мужчины в ванне

В Подмосковье, в Орехово-Зуевском районе, найден изуродованный труп мужчины. Он находился в ванне с горячей водой, когда его обнаружила сестра.

Отмечается, что покойный 47-летний россиянин долгое время нигде не работал, ранее был судим, а также злоупотреблял алкогольными напитками. О его смерти в правоохранительные органы сообщила его сестра. Она рассказала, что брат находился в запертой изнутри ванной комнате. Когда удалось вскрыть дверь, мужчина был уже мертв.

По словам женщины, труп ее брата был в лежачем положении в ванне, наполненной горячей водой. Все его тело было покрыто волдырями и многочисленными ожогами. Повреждения в основном были зафиксированы на груди и правом плече покойного. При этом его кожа имела темно-коричневый цвет и буквально отслаивалась от тела.

На данный момент тело было направлено в городской морг для установления точной причины смерти.

Ранее в Уфе 18-летний студент жестоко убил мать из-за того, что она во время уборки в его комнате выкинула блокнот, в котором были записаны логины и пароли от многочисленных аккаунтов геймера.