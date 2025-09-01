Вокруг шеи младенца обвилась пуповина: ребенок бойца поп-ММА умер в перинатальном центре

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели младенца в перинатальном центре Хасавюрта. Отцом ребенка оказался дагестанский боец поп-ММА Рамазан Залкепов, передает Telegram-канал Mash Gor.

По информации журналистов, изначально все было хорошо — роды продвигались спокойно. Однако потом пуповина обмоталась вокруг шеи ребенка.

Врачи, по предварительным данным, отказались делать кесарево сечение матери. Спасти малыша не удалось — после трагичных родов обо всем узнал отец и поделился горем в социальных сетях.

Боец поп-ММА винит в случившемся медиков. Расследованием гибели новорожденного занимаются правоохранители. Они возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

