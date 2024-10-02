Вокалисту группы «Аффинаж» повредили горло во время гастроскопии в Петербурге

Вокалист группы «Аффинаж» Михаил Калинин рассказал, что ему повредили горло при проведении гастроскопии в петербургской клинике. Музыканту проводили диагностику ЖКТ под наркозом.

Подробности узнал РЕН ТВ.

Калинину делали стандартную процедуру ФГДС. Перед ней никаких недомоганий не было. Однако после наркоза музыкант почувствовал боль в горле. Врач-эндоскопист обещал, что к вечеру это пройдет.

«К ночи у меня совсем пропал голос, появился сип на выдохе и затруднилось дыхание», - рассказал вокалист.

Он решил съездить на консультацию в другую клинику, чтобы показаться врачу-фониатру. Тот обнаружил сильный отек в горле и повреждение зева.

Калинин вынужден принимать антибиотики. Он обратился с жалобой в центр, где делал гастроскопию, но после осмотра лор заявил, что пациент болен, ссадин врач не заметил.

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