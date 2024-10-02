«Мне страшно»: 85-летняя актриса Тамара Семина рассказала о проблемах с голосом
© Ivanov Sergey/East News
85-летняя актриса Тамара Семина пожаловалась на проблемы со здоровьем, в частности, скачки давления и проблемы с голосом. Народная артистка РСФСР боится не дойти до поликлиники и будет вызывать скорую.
Об этом она сообщила изданию «Абзац».
С 29 сентября у Семиной начались скачки давления. К ночи давление повысилось до 176 на 102.
«Сейчас собираюсь вызывать скорую помощь. Мне страшно, что соседей дома сегодня нет, не к кому обратиться. Хотела дойти до поликлиники самостоятельно, но боюсь, что не дойду», - рассказала звезда «Вечного зова».
Помимо давления, актрису беспокоит проблема с голосом. Она началась несколько дней назад.
Напомним, супруг Семиной давно умер, а детей у актрисы нет. Сестра скончалась в 2021 году, племянники ей не звонят.
Ранее Семина выражала недовольство, что певицу Аллу Пугачеву не признали иноагентом. Она призывала проверить исполнительницу заново.