Вокалист Мариинского театра заявил о краже телефона после прихода гостя в отель

Вокалист Мариинского театра заявил об инциденте, который произошел в одном из отелей. Пострадавший обнаружил пропажу дорогостоящего телефона после прихода гостя. Об этом сообщает портал 78.ru.

По данным источника, 1 декабря 37-летний артист обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже. По его словам, несколько дней назад его навестил знакомый по имени «Яков». Сразу после посещения артист обнаружил, что его телефон, стоимостью 80 тысяч рублей исчез без следа. При этом гость был готов вернуть украденный гаджет, но только за внушительную сумму в 15 тысяч рублей.

Согласно имеющейся информации, артист родился в Татарстане, получил образование в Казанском музыкальном колледже имени Ильяса Аухадеева и Московской государственной консерватории имени Павла Чайковского. С 2013 года он является солистом Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и проводит концерты в России, Франции, Германии, Турции и других странах.

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