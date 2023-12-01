Мужчина привязал экс-супругу к дереву за отказ вернуть отношения

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Кемеровской области, который привязал бывшую жену к дереву. Таким образом мужчина пытался восстановить отношения, передает Telegram-канал Mash Siberia.

Бывший супруг назначил девушке встречу, которая проходила в лесу. Во время прогулки житель Кузбасса предложил ей снова сойтись, но получил отказ. Этот ответ вывел мужчину из себя, и он решил связать экс-возлюбленную и примотать к дереву. Совершив задуманное, отвергнутый кавалер уехал, а через некоторое время вернулся.

Мужчина освободил девушку, и та обратилась за помощью в правоохранительные органы. В итоге бывшего супруга задержали, сейчас он находится под следствием. Жителю Кузбасса грозит наказание за незаконное лишение свободы человека.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали троих мужчин и женщину, которые подозреваются в похищении восьмилетней девочки. Оперативники разыскивали их целую ночь.