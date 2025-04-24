Воевал в Афганистане, потерял близкого на СВО: что известно о подозреваемом в расстреле девушки в Подмосковье

Мужчина, которого подозревают в убийстве женщины на детской площадке в Подольске, воевал в Афганистане и потерял близкого на СВО. Ночью он отсыпался после траурных мероприятий – шумная компания во дворе мешала ему спать.

Об этом написал сайт mk.ru.

Задержанному 57 лет. Известно, что на днях в зоне спецоперации погиб его близкий человек.

Ночью мужчина взял самодельное огнестрельное оружие и вышел на улицу, чтобы успокоить шумную компанию во дворе. Завязалась драка, которая закончилась убийством 36-летней девушки.

Следствие даст оценку фактам незаконного оборота оружия и получения мужчиной тяжких травм.

Ранее сообщалось, что сначала стрелок сделал предупредительный выстрел. Однако это не успокоило незнакомцев – они стали отбирать оружие. Тогда он выстрелил еще раз и попал в грудь девушке.