Россиянин расстрелял пьяную компанию во дворе многоэтажки: одна девушка погибла

В Подольске мужчина расстрелял пьяную компанию во дворе многоэтажки. Одна девушка погибла. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 57-летний житель Подмосковья был недоволен шумными молодыми людьми, которые пели песни на лавочке. Чтобы разогнать их, мужчина вышел на улицу с самодельным пистолетом-пулеметом. Он сделал предупредительный выстрел, но это незнакомцев не угомонило. Вместо того, чтобы успокоиться, они стали отбирать оружие у мужчины.

Начался конфликт, в ходе которого россиянин выстрелил еще раз и попал в грудь 36-летней девушке. Рана оказалась серьезной. Она скончалась еще до приезда врачей.

После случившегося мужчину, который стрелял, задержала полиция. Проводится расследование. Дело находится на контроле у Прокуратуры Московской области.

Ранее в Санкт-Петербурге боец ММА Фарид Ядуллаев устроил драку у фитнес-центра. Спортсмена задержали сотрудники правоохранительных органов.