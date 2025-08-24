Военные отправятся на поиски пропавших на Курилах туристов

На острове Итуруп в районе вулкана Баранского пропала туристическая группа из 10 человек. В их поисках примут участие военные гарнизоны, рассказал глава Курильского муниципального округа Константин Истомин.

Туристы не вышли на связь после выхода на маршрут в районе вулкана Баранского. На их поиски, как пояснил Константин Истомин, отправятся военные гарнизоны Горное и Горячие Ключи.

По данным РЕН ТВ, группа приехала на остров 23 августа на вахтовом автобусе. Первый день они провели на термальных источниках, а потом приступили к восхождению. Туристы не было зарегистрированы и, по предварительной версии, «свернули не туда», поскольку на местности был очень сильный туман.

Из-за плохой видимости пока нельзя использовать авиацию.

