Нарышкин заявил, что организаторы теракта в «Крокусе» не намерены им ограничиться. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что главная цель организаторов теракта в «Крокус Сити холле» — запугать население. Именно поэтому, по мнению Нарышкина, нападения на мирное население могут повториться вновь.

«Устремление этих сил не ограничиваются единичным терактом. Теракт в „Крокусе“ — одно из звеньев в цепи устремлений противников России. Они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в нашей стране, и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ», — рассказал он.

Глава СВР добавил, что география деятельности террористов находится еще и за пределами России. Так, он напомнил о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Отметим, что по информации словацких СМИ, нападавший совершил покушение по политическим мотивам.

Ранее мы писали о том, что группа «Пикник» выпустила первую после теракта в «Крокус Сити Холле» песню.