Подросток пропала, тело мужчины нашли под завалами: что известно о пострадавших от схода поезда с рельсов в Коми

Девочка-подросток пропала без вести после схода поезда с рельсов в Коми. На данный момент нет никакой информации о ее местоположении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

26 июня стало известно, что 9 из 14 вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. Авария произошла спустя 10 минут после отправления. Внутри находилось 232 человека. На данный момент есть информация о 46-ти пострадавших. 14-летнюю школьницу пришлось доставлять до кареты скорой помощи на носилках. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Еще одна девочка-подросток пропала без вести. О ней нет никакой информации. Также под завалами было найдено тело мужчины. Пока его личность не уточняется, идет опознание. Mash сообщает, что число погибших к утру 27 июня увеличилось до двух человек.

Отметим, что после аварии очевидица рассказала, что в начале пути все было хорошо, но потом вагон стал покачиваться, падали вещи. Сама она находилась внутри с восьмимесячным ребенком. По ее словам, она видела много раненых с переломами и черепно-мозговыми травмами.

Ранее портал «Страсти» узнал подробности схода поезда с рельсов в Коми.