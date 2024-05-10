Автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Петербурге: пострадавших реанимируют на крыше затонувшего транспорта

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами внутри упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, авария произошла на Поцелуевом мосту. Пока не уточняется, как именно общественный транспорт оказался в воде. Есть информация только о том, что еще одним участником ДТП является водитель арендованного авто.

На место экстренно прибыли спасатели и полиция. Пока данных о погибших нет. Однако есть пострадавшие. Их пришлось реанимировать прямо на крыше затонувшего автобуса. Источник сообщил, что минимум четыре человека находятся без сознания. Отметим, что в момент аварии в салоне не было свободных мест.

Остальные подробности случившегося уточняются. Ведутся спасательные работы.

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