Водителя такси из Омской области заподозрили в совращении детей

Против 23-летнего таксиста, развращавшего несовершеннолетних в Омской области, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Согласно версии следователей, первый эпизод случился 15 августа в поселке Ростовка. Мужчина подошел к девочкам девяти и десяти лет и спросил у них дорогу. Как только дети остановились, он занялся самоудовлетворением.

23 сентября мужчина развращал 13-летнюю девочку, а потом сел в автомобиль и скрылся. После этого стражам правопорядка удалось установить личность преступника. Извращенцем оказался водитель одного из агрегаторов такси.

Злоумышленника задержали 25 сентября. Как передают в силовых структурах, в суд уже направили ходатайство о заключении мужчины под стражу. Против него возбудили уголовное дело за развратные действия и насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних лиц.

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