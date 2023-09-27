«Умерший» тренер по фигурному катанию Раевский оказался жив и ответил журналистам

Тренер по фигурному катанию Вадим Раевский опроверг сообщения о своей смерти, которые появились в СМИ. Мужчина рассказал, что с ним все хорошо. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В разговоре с журналистами Раевский заявил, что не попадал в больницу, а тем более не умирал.

«Все нормально, ничего. <...> Я как бы жив, здоров», – рассказал мужчина.

Напомним, что утром 27 сентября в прессе появилась информация о том, что тренер по фигурному катанию Вадим Раевский умер в 52 года. Смерть спортсмена якобы наступила из-за отравления. СМИ писали, что врачи боролись за его жизнь шесть дней, но спасти мужчину не удалось.

Раевский известен как обладатель чемпионского Кубка СССР, трижды победитель открытого первенства Москвы. Он участвовал в различных соревнованиях, в том числе международных. После завершения карьеры он стал тренером и более 20 лет учит юных фигуристов.

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