В Москве пенсионер потерял сознание во время тренировки в бассейне и утонул

В Москве во время тренировки в бассейне у пенсионера случился приступ, из-за которого он потерял сознание прямо в воде. Спасти мужчину уже не удалось. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, пожилой мужчина приехал в спортивный центр на Варшавском шоссе, чтобы позаниматься. Погрузившись в воду, он вдруг почувствовал недомогание. Не успев выбраться из бассейна, он лишился чувств и пошел ко дну.

Когда остальные посетители центра заметили тонущего пенсионера, было уже поздно. Его вытащили из воды, но реанимировать его не удалось. Прибывшие на место медики констатировали смерть. По предварительной информации, у россиянина случился сердечный приступ. Точная причина еще устанавливается. Проводятся проверки.

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