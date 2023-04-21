Водитель в Екатеринбурге получил пять лет за то, что насмерть сбил опасного преступника

В Екатеринбурге состоялся суд над 35-летним водителем, который в июне 2022 года насмерть сбил рецидивиста Федора Авдюкова. Примечательно, что в тот момент бывший осужденный находился в розыске из-за очередного убийства. Более того, он вышел на проезжую часть, нарушив правила.

Водителя судили по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть.

Как следует из речи прокурора, подсудимый двигался со скоростью 40 км/ч и не увидел пешехода. Экспертиза нашла в моче обвиняемого наркотики.

В результате ДТП Авдюков получил травмы туловища, головы, шеи, конечностей. Он скончался на следующий день.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Тем не менее гособвинение требовало посадить его на 7 лет. Суд назначил 5 лет лишения свободы.

Сторона защиты намерена подать апелляцию – адвокат оценил решение суда как слишком строгое.

«Мы считаем, что приговор чрезмерно суровый, учитывая все обстоятельства и раскаяние моего подзащитного», - сказал изданию E1.RU адвокат Роман Бикбулатов.

Ранее блогер Настя Ивлеева проиграла суд на 15 млн рублей.